Дело бывшего председателя Ростовского облсуда будет рассматривать суд Краснодара
Первомайский районный суд Краснодарского края будет рассматривать дело в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Эту информацию подтвердила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В апреле 2023 года Золотарева подала заявление об отставке, а вскоре после этого было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сумма предполагаемой взятки может достигать 10 миллионов рублей.
По данным DonDay, Золотаревой инкриминируют семь эпизодов получения денежных средств.
Помимо Золотаревой, на скамье подсудимых также окажутся еще четыре человека: ее заместитель Татьяна Юрова, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший глава донского управления судебного департамента Андрей Рощевский и представитель главы Чеченской Республики в Калининграде Альберт Романов.