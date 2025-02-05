Дело бывшего председателя Ростовского облсуда будет рассматривать суд Краснодара

Фото: Правительство Ростовской области

Первомайский районный суд Краснодарского края будет рассматривать дело в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Эту информацию подтвердила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В апреле 2023 года Золотарева подала заявление об отставке, а вскоре после этого было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сумма предполагаемой взятки может достигать 10 миллионов рублей.По данным DonDay, Золотаревой инкриминируют семь эпизодов получения денежных средств.Помимо Золотаревой, на скамье подсудимых также окажутся еще четыре человека: ее заместитель Татьяна Юрова, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший глава донского управления судебного департамента Андрей Рощевский и представитель главы Чеченской Республики в Калининграде Альберт Романов.