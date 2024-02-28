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На территорию школы № 54 в Ростове упал беспилотник

На территорию школы № 54 в Ростове упал беспилотник
В Ростове стали известны причины эвакуации школы № 54. Около полудня 28 февраля на территорию учреждения упал беспилотник.

Квадрокоптер привлек внимание сотрудников школы, которые и вызвали полицию. Учреждение на проспекте Шолохова, 260/1 эвакуировали и запретили к нему приближаться. На месте дежурили медики и спасатели, полиция. Минеры обследовали упавший объект на наличие взрывчатки. Как сообщил губернатор Ростовской области, никаких опасных устройств и веществ не обнаружили.

Занятия в школе отменили. Педагоги и ученики после инцидента разошлись по домам. Кому принадлежит квадрокоптер и при каких обстоятельствах он упал во двор учреждения, выясняет полиция.
Фото: правительство Ростовской области.
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