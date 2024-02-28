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В Ростове на проспекте Шолохова эвакуировали школу №54

В Ростове на проспекте Шолохова эвакуировали школу №54
В Ростове-на-Дону эвакуировали школу №54. Инцидент произошел 28 февраля на проспекте Шолохова, 260/1.

Около 12:00 учащихся и сотрудников вывели за пределы учебного заведения. На место приехали, спасатели, полицейские и медработники. Стражи порядка оцепили территорию и стали следить за тем, чтобы никто из посторонних туда не проник.

По информации DonDay, занятия были отменены. Всех учеников отпустили домой.

По какой причине произошла эвакуация, не сообщается. В региональном ГУ МВД не давали никаких комментариев.
Фото: Ростов.ру
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