На СВО погиб 36-летний ефрейтор из Ростовской области

Фото: администрация Миллерово

В зоне проведения спецоперации погиб 36-летний ефрейтор из Ростовской области. Жизнь Евгения Тишкова оборвалась в городе Артемовске при исполнении приказа.Мужчина родился в Хабаровском крае. Будучи ребенком, Евгений вместе с родителями переехал в донской регион. Будущий ефрейтор пошел учиться в лицей № 7 в городе Миллерово.После девятого класса Евгений поступил в поварское училище, где получил специальность повара-кондитера. В 2007 году Тишкова призвали на срочную службу в армию. Молодой человек решил связать свою карьеру с воинским делом и подписал контракт с ВС РФ. Однако после его окончания вернулся к гражданской жизни.В марте 2022 года Евгений подписал контракт на участие в СВО. Спустя два года — 16 января 2024-го — Тишков получил смертельное ранение.Бойца посмертно наградили орденом Мужества. В родном лицее ему открыли мемориальную доску. У Евгения осталась жена, сын и дочь.