В зоне спецоперации погиб 35-летний боец из Ростовской области
В Ростовской области простятся еще с одним бойцом, погибшем в ходе спецоперации. Евгений Павлов погиб в возрасте 35 лет.
Мужчина жил в городе Шахты. Там он отучился в школе № 14, затем окончил Горный техникум по специальности «Организация управления на транспорте». После службы в армии Евгений подписал контракт с Минобороны РФ. А когда срок закончился, то занялся бизнесом. Горожанин открыл ИП и развивал собственное дело.
В октябре 2022 года мужчина оказался в списках мобилизованных. Целый год Евгений сражался на передовой. Он получил смертельное ранение под Лисичанском (Луганская область) 17 декабря 2023 года.
— Последний раз я разговаривала с ним 15 декабря. Через два дня он получил ранение в грудь — оказалось пробито легкое. Врачи не смогли спасти ему жизнь, — цитирует DonDay.ru мать погибшего бойца.
Мужчину похоронят в родном городе. Дата траурной церемонии пока неизвестна: тело Евгения еще не доставили в Шахты.