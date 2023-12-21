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В зоне спецоперации погиб 35-летний боец из Ростовской области

В зоне спецоперации погиб 35-летний боец из Ростовской области
В Ростовской области простятся еще с одним бойцом, погибшем в ходе спецоперации. Евгений Павлов погиб в возрасте 35 лет.

Мужчина жил в городе Шахты. Там он отучился в школе № 14, затем окончил Горный техникум по специальности «Организация управления на транспорте». После службы в армии Евгений подписал контракт с Минобороны РФ. А когда срок закончился, то занялся бизнесом. Горожанин открыл ИП и развивал собственное дело.

В октябре 2022 года мужчина оказался в списках мобилизованных. Целый год Евгений сражался на передовой. Он получил смертельное ранение под Лисичанском (Луганская область) 17 декабря 2023 года.

— Последний раз я разговаривала с ним 15 декабря. Через два дня он получил ранение в грудь — оказалось пробито легкое. Врачи не смогли спасти ему жизнь, — цитирует DonDay.ru мать погибшего бойца.

Мужчину похоронят в родном городе. Дата траурной церемонии пока неизвестна: тело Евгения еще не доставили в Шахты.
Фото: соцсети.
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