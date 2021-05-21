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На Стачки и в центре Ростова отключили светофоры

На Стачки и в центре Ростова отключили светофоры
В Ростове снова отключили светофоры. Об отключениях на электросетях в плановом режиме рассказали в администрации города.

С 9 до 12 часов дня не будет работать светофор на пересечении Большой Садовой и переулка Газетного. С 9 до 17 часов не будет работать указатель на пересечении Стачки и Бабушкина.

Стоит отметить, что отключение светофоров, хоть и в плановом режиме, часто приводит к заторам на дорогах. В связи с этим водителям стоит выбирать пути объезда.

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