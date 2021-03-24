Ростовчане ведрами ловят рыбу на обмелевшем из-за порыва дамбы Северном водохранилище
На обмелевшем Северном водохранилище из-за порыва дамбы местные жители устроили рыбалку. Вооружившись ведрами, сачками и даже мусорными мешками люди вылавливали десятки килограммов рыбы. Фотографии «рыбалки» очевидцы опубликовали в социальных сетях. Судя по снимкам, ростовчанам удалось выловить не только мелкую рыбешку, но и больших особей.
Резкое обмеление случилось из-за порыва дамбы на Низовой части Северного водохранилища. По состоянию на 25 марта, уровень воды снизился на 1,5 метра. В тот же день сотрудники министерства природных ресурсов и экологии донского региона прибыли на место. По их словам, авария не грозит подтоплением. Однако о том, какой урон будет нанесен рыбе в опустошенном водоеме, власти предпочли умолчать.
Сейчас специалисты АзНИИРХ (Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства) отправились на место, чтобы взять пробы и выяснить, как авария на дамбе повлияла на речных обитателей.