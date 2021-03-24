Непогода и застрявшее дерево стало причиной прорыва дамбы на Северном водохранилище
В Ростове специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства пытаются контролировать стихийный вылов рыбы на Северном водохранилище. По информации управления, в их интересах, чтобы люди отправились по домам. Однако разгонять ростовчан они не уполномочены.
Утром 25 марта на Низовой части Северного водохранилища случился порыв дамбы. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области, основной причиной стала непогода и упавшее на затвор крупное бревно, которое застряло в ГТС (гидротехническом сооружении). Уровень воды в тот день снизился на 1,5 метра, а 26 числа ее осталось по щиколотку.
С утра 26 числа к водоему начали стекаться местные жители. Десятки ростовчан с ведрами, сачками и мешками массово вылавливали рыбу. К полудню число рыболовов увеличилось, и на место направили полицию.
Из-за желающих порыбачить и желающих посмотреть на спонтанную ловлю речных обитателей, на улице Бодрой образовалась огромная пробка. Она берет начало от Перинатального центра и тянется до кольца на улице Капустина.