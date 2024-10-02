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Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области ночью 3 октября

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области ночью 3 октября
Ночью и утром 3 октября в Ростовской области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами температура может опуститься до –2 градусов. Вероятнее всего, это произойдет на севере региона – в Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском районах.

В Ростове-на-Дону столбики термометров упадут до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +27.

Резкое похолодание может привести к образованию гололеда на дорогах. Водителям не рекомендуют отправляться в дорогу в ночное время.
Фото: Ростов.Ру
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