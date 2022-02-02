На Ростовскую область надвигаются морозы и ледяной дождь

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В Ростовской области ожидается ледяной дождь и понижение температуры. О непогоде жителей региона предупредило МЧС.По данным синоптиков ростовского отделения Гидрометцентра, 4 февраля в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В сочетании с усиленным ветром и минусовой температурой это ледяной дождь, который превращает дороги в ледовый каток и может стать причиной ЧП.В период обильных осадков в сочетании с морозами особенно внимательными нужно быть водителям. Из-за гололеда увеличивается риск возникновения ДТП, поэтому автомобилистам нужно придерживаться скоростного режима и дистанции. Машины не стоит парковать под аварийными деревьями.Пешеходам также нужно быть внимательными. Не стоит во время ветра ходить под слабо закрепленными конструкциями, а на одежде лучше иметь светоотражающие элементы, чтобы быть хорошо заметными другим участникам дорожного движения.В случае возникновения ЧС, звоните по номеру: 112.