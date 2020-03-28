На Ростовском ипподроме перенесли скаковой сезон из-за коронавируса



В Ростовской области перенесли открытие скакового сезона. Об этом 30 марта рассказали в Ростовском ипподроме. Ограничения связаны с мерами по остановке распространения коронавирусной инфекции.



На Дону, как и по всей стране, запретили проводить культурные, спортивные и другие мероприятия численностью более 50 человек.



- В связи с этим, в целях защиты здоровья посетителей, открытие скакового сезона на Ростовском ипподроме, запланированное на начало мая 2020 года, переносится на более позднее время, - отметили представители спортивного объекта.



Дата открытия сезона не известна. О ней сообщат дополнительно.