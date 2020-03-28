Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Ростовском ипподроме перенесли скаковой сезон из-за коронавируса

На Ростовском ипподроме перенесли скаковой сезон из-за коронавируса
В Ростовской области перенесли открытие скакового сезона. Об этом 30 марта рассказали в Ростовском ипподроме. Ограничения связаны с мерами по остановке распространения коронавирусной инфекции.

На Дону, как и по всей стране, запретили проводить культурные, спортивные и другие мероприятия численностью более 50 человек.

- В связи с этим, в целях защиты здоровья посетителей, открытие скакового сезона на Ростовском ипподроме, запланированное на начало мая 2020 года, переносится на более позднее время, - отметили представители спортивного объекта.

Дата открытия сезона не известна. О ней сообщат дополнительно.

Теги: коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус пандемия

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.