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На реконструкцию дороги, ведущей к Ростовской АЭС, потратят более 1,2 млрд рублей

На реконструкцию дороги, ведущей к Ростовской АЭС, потратят более 1,2 млрд рублей
Более 1,2 миллиарда рублей потратят на реконструкцию магистрали, ведущей к Ростовской АЭС. Такая информация появилась на сайте государственных закупок. Максимальная цена контракта составляет 1 227 381 100 рублей. Средства выделят из бюджета Ростовской области.

Исполнителю необходимо отремонтировать в Волгодонске участок дороги от пересечения магистрали Волгодонск - Атомная с улицей Мира до въезда на территорию атомной электростанции.

Работы будут проводиться в два этапа. Сроки первого этапа — с момента заключения контракта по 1 декабря 2019 года, второго — с 1 января по 1 октября 2020 года. Возможно досрочное выполнение работ.

Поставщика определят 26 апреля на электронном аукционе.

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