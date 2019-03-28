На реконструкцию дороги, ведущей к Ростовской АЭС, потратят более 1,2 млрд рублей



Более 1,2 миллиарда рублей потратят на реконструкцию магистрали, ведущей к Ростовской АЭС. Такая информация появилась на сайте государственных закупок. Максимальная цена контракта составляет 1 227 381 100 рублей. Средства выделят из бюджета Ростовской области.



Исполнителю необходимо отремонтировать в Волгодонске участок дороги от пересечения магистрали Волгодонск - Атомная с улицей Мира до въезда на территорию атомной электростанции.



Работы будут проводиться в два этапа. Сроки первого этапа — с момента заключения контракта по 1 декабря 2019 года, второго — с 1 января по 1 октября 2020 года. Возможно досрочное выполнение работ.



Поставщика определят 26 апреля на электронном аукционе.