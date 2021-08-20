На Пушкинской в Ростове поставят световые композиции за 29 миллионов рублей

На улице Пушкинской в Ростове поставят три световые композиции. На проект потратят около 29 миллионов рублей. Об этом стало известно 24 августа.Заказчиком выступит муниципальное казенное предприятие «Росгорсвет». Инсталляции будут расположены от Буденновского до Ворошиловского проспекта. Подрядчику предстоит выполнить все работы за два месяца. Планируется, что 30 дней уйдет на проектирование, еще 30 - на возведение. Средства на строительство и возведение конструкций оплачивает сам заказчик.Первую конструкцию сделают в виде арки, вторую - в виде небольшого дома и третьей станет высокий журавль. Все инсталляции будут выполнены из металлических труб. А сверху их украсят светодиодным шнуром или светящимися гирляндами.Исполнитель контракта станет известен 3 сентября. Уже к Новому году Пушкинская обзаведется новыми композициями.