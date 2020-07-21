На полтора месяца ограничат движение на въезде в Суворовский в Ростове

Движение транспорта и пешеходов ограничат на полтора месяца на въезде в жилой комплекс «Суворовский» в Ростове. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.Ограничение будет действовать в границах улиц Оганова, Особенной, Зрелищной с 28 июля по 12 сентября. Сообщается, что здесь в скором времени начнут строить одноуровневую развязку. Она необходима для обустройства кольцевого движения на пересечении этих улиц.Вероятно, ограничение значительно ухудшит ситуацию на дорогах, тем более что на этом участке и без того часто бывают заторы.