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На полтора месяца ограничат движение на въезде в Суворовский в Ростове

На полтора месяца ограничат движение на въезде в Суворовский в Ростове
Движение транспорта и пешеходов ограничат на полтора месяца на въезде в жилой комплекс «Суворовский» в Ростове. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Ограничение будет действовать в границах улиц Оганова, Особенной, Зрелищной с 28 июля по 12 сентября. Сообщается, что здесь в скором времени начнут строить одноуровневую развязку. Она необходима для обустройства кольцевого движения на пересечении этих улиц.

Вероятно, ограничение значительно ухудшит ситуацию на дорогах, тем более что на этом участке и без того часто бывают заторы.

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