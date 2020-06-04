На переулке Доломановском в Ростове запретят остановку транспорта

В Ростове на переулке Доломановском запретят остановку транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Запрет вводится по западной стороне дороге на участке от дома № 51 по Доломановскому до улице Красноармейской. Знак начнёт действовать в ночное время с 8 июня. Остановка будет запрещена с 22 часов до 8 утра.Кроме того, из-за строительства многоквартирного дома в переулке Семашко будет ограничено движение. В районе дома № 59 с 8 июня будет запрещён проезд на время въезда и выезда строительной техники. Ограничение вводится до 10 декабря.Также из-за строительных работ на улице Серафимовича частично будет ограничено движение в районе дома № 34 «А». Ограничение будет действовать с 10 июня по 31 августа.