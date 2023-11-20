Фото: Скрин с видео.

В Ростове Коммунистический проспект атаковали огромные крысы. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях 20 ноября.На кадрах видно, как крысы огромных размеров спокойно разгуливают по Коммунистическому, 8/2. Эти животные являются переносчиками различных инфекций. Они могут напасть на горожан и их детей. Их появление связывают с многочисленными свалками, которые образовались в Западном районе.Однако, несмотря на опасность инфекций, переносчиками которых являются крысы, администрация района никаких мер не предпринимает.