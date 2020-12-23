На отлов и содержание животных в Сальске потратят более 500 тысяч рублей

Администрация Сальска искала подрядчика, который займется отловом бездомных животных. Соответствующий документ разместили на сайте госзакупок.Исполнитель в течение 2021 года должен заняться не только отловом бродячих псов и котов, но и их транспортировкой в приют, обеспечением осмотра животных. Выловленных животных собираются вакцинировать, обработать от паразитов, кастрировать и лечить. Если в течение 24 дней нахождения в приюте четвероногие не проявят агрессию, их выпустят в прежнюю среду обитания. Однако в обязанностях подрядчика учтена и эвтаназия с последующим сожжением тела. Вероятно, эта мера предусматривает агрессивное поведение животных.Цели отлова, судя по документам, исключительно доброжелательные - предотвращение эпидемий и ЧП, обеспечение гуманного отношения к бездомным собакам, общественного порядка и спокойствия населения. Более того, еще и оказание помощи животным, попавшим в беду. Потерявшихся вернут владельцам, а бродячих передадут возможным новым хозяевам.На все мероприятия, включая послеоперационный уход после кастрации, администрация собиралась выделить 557 тысяч из местного бюджета. Несколько дней назад состоялся аукцион, на котором определили победителя. За дело возьмется индивидуальный предприниматель Ирина Сычева.- Цена на оказание услуги может варьироваться, - рассказали в администрации Сальска. - В среднем на одно животное потребуется порядка 18 тысяч рублей.Любопытно, что основной вид деятельности исполнителя - Ирины Сычевой - никак не связан с организациями, способными сократить расходы по отлову собак и кошек. Предприниматель занимается розничной продажей продуктов, табака и напитков в неспециализированных магазинах.