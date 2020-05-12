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На отлов бездомных кошек и собак в Волгодонске выделили более 700 тысяч рублей

На отлов бездомных кошек и собак в Волгодонске выделили более 700 тысяч рублей
На отлов собак и кошек в Волгодонске выделили более 700 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Городская администрация ищет подрядчика, который до декабря выполнит все работы. Согласно документам исполнителю необходимо будет отловить животное, привезти его в приют, вакцинировать от бешенства, кастрировать или стерилизовать, а после выпустить обратно на улицу.

Стоимость услуг, указанных в контракте, варьируется от 400 до 3 800 рублей. К примеру, кастрация или стерилизация одной «головы» будет стоить 3 800 рублей, послеоперационный уход - 2 500 рублей.

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