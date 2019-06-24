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На охрану мостов и путепроводов в Ростове потратят более 33 млн рублей

На охрану мостов и путепроводов в Ростове потратят более 33 млн рублей
Фото: Rasfokus.ru
В Ростове на охрану мостов и путепроводов направят более 33 миллионов рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу под охрану возьмут Западный мост через Дон, путепроводы на улице Текучева и проспекте Стачки, мостовые переходы через Дон в створе проспектов Сиверса и Ворошиловского. Контракт со специализированной организацией будет заключен до 31 декабря 2019 года.

В роли заказчика выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.

Средства на охрану выделяются из городского и областного бюджетов.

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