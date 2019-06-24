На охрану мостов и путепроводов в Ростове потратят более 33 млн рублей



Фото: Rasfokus.ru

В Ростове на охрану мостов и путепроводов направят более 33 миллионов рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.



Согласно документу под охрану возьмут Западный мост через Дон, путепроводы на улице Текучева и проспекте Стачки, мостовые переходы через Дон в створе проспектов Сиверса и Ворошиловского. Контракт со специализированной организацией будет заключен до 31 декабря 2019 года.



В роли заказчика выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.



Средства на охрану выделяются из городского и областного бюджетов.