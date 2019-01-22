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В Ростовской области на охрану 12 мостов потратят почти 73 миллиона рублей

В Ростовской области на охрану 12 мостов потратят почти 73 миллиона рублей
Фото: Securitymedia.ru
На Дону на охрану 12 мостов выделили почти 73 млн руб. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Согласно размещённой документации Министерство транспорта Ростовской области заключило контракт с ФГУП Управление ведомственной охраны Минтранспорта РФ на сумму 72 720 000 рублей. Контракт заключён на год.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность на переходах в станицах Тацинской, Вешенской, Казанской, Зимовниках, городах Волгодонске, Цимлянске, а также на двух мостах на участке трассы Морозовск – Волгодонск. Всего должно быть установлено 28 постов охраны.

В документах отмечается, что в случае обнаружения подозрительных предметов дежурный должен вызвать на место сотрудников оперативных служб и организовать беспрепятственный проезд спецтехники.

Постовой также обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь в случае каких-либо происшествий.

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