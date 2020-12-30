На обочины трасс под Ростовом выброшены сотни нераспроданных елок
На обочины трасс под Ростовом выбросили новогодние деревья, которые не удалось продать. Читатель DonDay.ru поделился фотографиями стихийной свалки из елей, однако точный адрес пока не известен.
Площадь новогодних ярмарок в 2020 году увеличили почти в два раза (до 850 квадратных метров). Число деревьев для продажи также выросло. Торговцы до последнего пытались продать главный атрибут праздника как можно выгоднее. Если раньше 31 декабря ростовчане могли купить небольшое деревце за несколько сотен рублей, то в этом году найти цену меньше тысячи оказалось практически невозможно. Разумеется, не все люди могли себе позволить такое украшение дома, учитывая растущий уровень безработицы и потерю дохода у части населения. Некоторые предпочли взять недорогие еловые ветки, другие купили выгодную искусственную замену новогоднему дереву, а кому-то и вовсе пришлось отказаться от праздничного атрибута.
В конце ноября администрация Ростова-на-Дону обещала, что все нераспроданные елки высадят весной на стадионе СКА. Однако всего через пару дней после Нового года ели и сосны вывезли за город, где бросили погибать на обочине. Разумеется, деревья - не живые существа, но видеть срубленные деревья, обреченные гнить у дороги, так же больно, как умирающее животное. Если цена временного украшения дома стоит жизни стольких бесцельно погибших деревьев, действительно ли это так необходимо для праздника и новогодней атмосферы? Возможно, пора переходить на использование искусственных елок? Чтобы лишний раз не вредить экологии, которую люди и без того достаточно испортили.