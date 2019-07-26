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На обновление табличек на остановках в Ростове потратят почти 3 млн рублей

На обновление табличек на остановках в Ростове потратят почти 3 млн рублей
В Ростове потратят 2 860 039 рублей на обновление табличек на остановочных пунктах. Заказчиком выступает Центр интеллектуальной транспортной системы, средства выделяются из городского бюджета.

Хочется сказать, что и нынешние таблички находятся в хорошем состоянии. Их замена — явно не первоочередная задача, которая должна стоять перед городскими властями. На них отлично видны и номера автобусов, которые проходят мимо данной остановки, и время их работы, и интервал следования.

Но вместо реставрации разрушающихся зданий и помощи нуждающимся почти три миллиона отправляются на замену табличек. На некоторых остановках подрядчик должен демонтировать конструкции и установить новые. На них будут отображены номера маршрутов, название остановки, наименование конечных пунктов каждого автобуса, время работы и интервал — та же информация, что была раньше. Только теперь её изобразят в форме инфографики.

Кое-где таблички заменят на самоклеющуюся плёнку, которую прилепят на стенку остановки.

Заменить конструкции нужно в течение месяца после подписания контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 августа. Электронный аукцион запланирован на 12 августа.

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