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На обледеневшей трассе в Ростовской области застряли более двух десятков машин

На обледеневшей трассе в Ростовской области застряли более двух десятков машин
В Ростовской области на выезде из города Гуково образовалась огромная пробка. Причиной массового затора стал сильный гололед, который накрыл район днем 25 ноября.

В северных районах региона с самого утра разыгралась непогода. Снегопад, смешанный с дождем, образовал на дороге ледяную корку. Из-за этого проезжая часть стала скользкой, как каток. Это привело к тому, что на выезде из города и на протяжении дороги до трассы образовался огромный затор.

Особенно сложная ситуация сложилась на выезде из города перед АПП Гуково. Пробка растянулась на два километра.

- Машины очень медленно едут. Автомобилей 20 стоят в ряд, — жалуются водители.


Вероятно, коммунальные и дорожные службы не были готовы к снегопаду. Дорожное покрытие не было обработано противогололедными реагентами. Кроме того, не все автомобилисты успели заменить летние шины на зимние. С каждым часом затор на дорогах становится все больше, а снег с дождем будет идти до самого утра. Водителям следует быть особенно внимательными.
Фото: Яндекс.Карты
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