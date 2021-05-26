На нескольких в Ростове улицах отключат холодную воду

В Ростове на нескольких улицах на сутки отключат холодную воду. Причиной временных неудобств стали работы по переврезке водопроводной линии.2 июня с 8:30 без воды останутся ростовчане, проживающие в границах от 29-й Линии до 13-й, а также от площади Свободы до 1-й Пролетарской. Водоснабжение восстановят к 8 часам следующего дня.Кроме того, большая часть донской столицы остается без горячей воды. Город готовится к очередному отопительному сезону - проверяет теплосети и проводит ремонтные работы. Из-за этого пришлось отключить воду с 17 по 25 мая. Горячее водоснабжение обещают восстановить к 1 июня.