В Ростове на улице Малиновского снова ограничат движение из-за ремонта моста

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Дорожное движение ограничат в Ростове-на-Дону на улице Малиновского из-за ремонта моста. Работы по реконструкции путепровода начнутся 15 июля вечером. Об этом сообщили в городской администрации.С 15 до 25 июля перекроют движение транспорта по улице Малиновского. На протяжении десяти дней машины не смогут передвигаться по этой территории каждую ночь с 23:00 до 04:00.Напомним, что работы по реконструкции моста начались с 2019 года. Завершить ремонтные работы власти города планируют к 2021 году.Также с 16 июля до 1 сентября будет перекрыта дорога в Октябрьском районе. Из=за перекладки водопровода движение транспорта приостановят на улице Целиноградской. Машине не смогут проехать по участку от Стадионной до Буддёновского проспекта.