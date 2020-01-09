На капремонт здания минтруда Ростовской области выделили почти 78 млн рублей



В Ростовской области планируют провести капитальный ремонт здания министерства труда и социального развития. На эти цели из бюджета региона выделяют 77,8 миллионов рублей. Строение находится по адресу: улица Лермонтовская, 161.



Ремонт будет выполняться с момента подписания контракта до 1 декабря 2021 года. Рабочие должны трудиться с 8 до 20 часов, при этом грузить и вывозить стройматериалы и отходы нужно в то время, когда в министерстве нет сотрудников.



Помимо проведения капитального ремонта здания, подрядчик должен отремонтировать дорожное покрытие рядом с ним, а также благоустроить и озеленить территорию. Гарантийный срок ремонта — два года.



Заявки принимаются до 23 января. В тот же день определят победителя.