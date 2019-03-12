На границе с Украиной в Ростовской области контрабандисты пытались перекинуть 150 декоративных птиц



В Ростовской области на границе с Украиной задержали контрабандистов с живым товаром.



На окраине посёлка Чертково двое россиян приняли от подельников из Украины сумки с декоративными птицами. Всего в коробках находились 150 попугаев. В момент передачи груза нарушителей задержали пограничники.

- Контрабандисты задержаны с использованием технических средств охраны границы, которые своевременно зафиксировали подозрительное движение вблизи государственной границы, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ Ростовской области. - Ориентировочная стоимость изъятого живого товара составила около 150 000 руб.



В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях.

