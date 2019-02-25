На границе Ростовской области и Украины задержали женщину с 1 500 капсулами БАДов

На донской границе с Украиной пограничники задержали женщину с 1 500 капсулами сильнодействующих препаратов. Правоохранители поймали злоумышленницу на окраине города Донецка. Во время личного досмотра у неё в ручной клади обнаружили 1 500 пластинок с таблетками. Всего было найдено 500 граммов вещества, которое используется для похудения. Его оборот в России строго отслеживается.



Пограничное управление проводит проверку о попытке провоза контрабанды.



- Наказание за контрабанду сильнодействующих веществ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере до одного миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Ростовской области.



