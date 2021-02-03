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На границе Ростовской области с Украиной заметили грузовики с белорусскими и литовскими номерами

На границе Ростовской области с Украиной заметили грузовики с белорусскими и литовскими номерами
На границе Ростовской области с Украиной наблюдатели ОБСЕ заметили грузовики с белорусскими и литовскими номерами. Об этом сотрудники миссии сообщили в своем еженедельном отчете.

По информации экспертов, за прошлую неделю было зафиксировано прохождение границы в пунктах пропуска Гуково и Донецк 787 транспортных средств. Это на 31 больше, чем на предыдущей неделе.

Большая часть грузовиков была с украинскими, российскими и номерами ЛНР. При этом часть из них имели номерные знаки Литвы и Беларуси.

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