На границе Донского региона с Украиной заметили более 40 поездов

На границе Донского региона с Украиной зафиксировали движение 41 поезда. О ситуации на пунктах пропуска в Донецке и Гуково сообщили специалисты ОБСЕ в своем отчете 31 августа.В документах, опубликованных на портале, специалисты указали, что под Гуково слышали шум составов. 25 из них следовали в Россию, а остальные 16 - в Незалежную. Что перевозили по железной дороге, сотрудники миссии не видели из-за деревьев и столбов.Помимо этого, 25 августа она заметили появление ритуального микроавтобуса с номерами ЛНР.