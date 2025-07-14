На федеральном канале показали историю умершей в Ростове студентки

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В программе «Малахов» рассказали о загадочной смерти молодой девушки из Ростовской области. Её родители считают, что к гибели может быть причастен её знакомый.В августе 2023 года в Ростове нашли тело Анастасии Апанасовой. Экспертиза показала, что она отравилась. Так как не нашли доказательств преступления, уголовное дело не завели. Родители похоронили дочь и не могли смириться с её смертью. Через два года они решили рассказать о своём горе на всю страну.В программе «Малахов» 14 июля мама погибшей девушки рассказала, что семья жила в Каменск-Шахтинском. После школы Анастасия поступила в университет в Ростове и работала в кафе. Там она встретила молодого человека, который ей понравился, но их отношения были непростыми. Он обижал её, и она об этом говорила маме. В программе показали сообщения Анастасии, где она писала, что он ей угрожал. Родители тоже знали о проблемах в их отношениях.Перед трагедией Анастасия поссорилась с этим молодым человеком. Он пригласил её поговорить, они долго сидели в машине, после чего она пошла домой. Потом она отправила голосовое сообщение подруге, где сказала, что он окончательно порвал с ней отношения. Через некоторое время её нашли мёртвой.Родители не могут поверить, что их дочь могла так поступить. По словам мамы, у неё было много планов: она собиралась закончить учёбу, накопить деньги на машину и открыть студию красоты. Родители считают, что её знакомый может быть виноват в её смерти, и просят СК провести расследование.