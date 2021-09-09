Донские следователи завели дело после обнаружения в посадке тела девушки с перерезанным горлом

По факту обнаружения тела в посадке в Ростовской области завели уголовное дело. Следователи устанавливают личность погибшей и тех, кто мог быть причастен к ее смерти.Напомним, труп голой девушки нашли вечером 10 сентября. Тело было обнаружено на обочине дороги в районе поселка Новый Веселовского района. На теле погибшей нашли ранения, которые свидетельствуют о насильственной смерти.В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».