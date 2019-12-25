Электричка Ростов — Лихая будет ходить по новому расписанию



В Ростовской области изменится расписание одной из электричек. Поезд Ростов — Лихая начнёт ходить по новому графику с 27 декабря.



Состав будет отправляться из донской столицы в 6:06. На станции Зверево он будет в 9:26-9:42 вместо 9:26-9:27, на Предугольной — в 9:50 вместо 9:33-9:56, на 1 078-м километре — в 9:53-9:54 вместо 9:58-9:59. От Замчалово электричка отправится в 10:00 вместо 10:16. Прибытие в Лихую запланировано в 10:19 вместо 10:23.