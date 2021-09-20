Коронавирус забрал жизни еще 26 человек в Ростовской области

Патологоанатомы ежедневно регистрируют десятки случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19 в Ростовской области. За сутки с 21 по 22 сентября опасный вирус унес жизни 26 человек. В числе новых умерших - 15 женщин в возрасте от 38 до 88 лет и 11 мужчин. Самому молодому из них было 36 лет, а самому пожилому - 86. Всего с начала пандемии скончались 6 588 жителей донского региона.Увеличилось и количество инфицированных. За прошедшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 467 человек. Как сообщили в региональном правительстве, общее число зараженных достигло 134 766. Ростовская область остается на лидирующей позиции среди регионов ЮФО по количеству заболевших COVID-19.Всего в России выявили 7 333 557 случаев инфицирования коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф, 200 625 из них не смогли побороть болезнь.