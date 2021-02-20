На Дону зафиксировали еще 313 новых заболевших COVID-19

В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки в области выявили еще 313 новых заболевших.По информации правительства Ростовской области, количество заболевших достигло 71 270.На Дону фиксируют спад распространения COVID-19. Ежесуточно фиксируют примерно на 2% меньше инфицированных, чем в предыдущий день. Если ситуация с заболеваемостью продолжит развиваться в таком темпе, то регион сможет перейти к следующему этапу снятия ограничительных мер.В области уже открыли фуд-корты, ледовые катки, а заведениям общепита разрешили работать до полуночи.