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На Дону зафиксировали еще 313 новых заболевших COVID-19

На Дону зафиксировали еще 313 новых заболевших COVID-19
В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки в области выявили еще 313 новых заболевших.

По информации правительства Ростовской области, количество заболевших достигло 71 270.

На Дону фиксируют спад распространения COVID-19. Ежесуточно фиксируют примерно на 2% меньше инфицированных, чем в предыдущий день. Если ситуация с заболеваемостью продолжит развиваться в таком темпе, то регион сможет перейти к следующему этапу снятия ограничительных мер.

В области уже открыли фуд-корты, ледовые катки, а заведениям общепита разрешили работать до полуночи.

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