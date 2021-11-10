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В Ростовской области жертвами COVID-19 стали еще 32 человека

В Ростовской области жертвами COVID-19 стали еще 32 человека
В Ростовской области продолжает расти число умерших от коронавируса. Новые данные публикует правительство донского региона.

По данным на 12 ноября, за сутки жертвами опасного вируса стали 32 человека. Это 21 женщина в возрасте от 62 лет до 91 года, а также 11 мужчин от 36 до 93 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых - ожирение, онкология, сахарный диабет, а также проблемы сердечно-сосудистого характера. А за весь период жертвами COVID-19 стали 8 080 человек.

Не стало меньше и заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе снова побит антирекорд по числу зараженных вирусом. В Ростовской области выявили 655 человек, которым диагностировали коронавирус. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 163 843 человека.
Фото: Алексей Бойко.
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