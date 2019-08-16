На Дону воспроизведут эпизод прорыва Миус-фронта



В Ростовской области пройдёт военно-историческая реконструкция «Бои на южном направлении – прорыв Миус-фронта», посвященная 76-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.



В мероприятии примут участие более 300 человек из 40 местных военно-исторических клубов и из 14 регионов России.

На поле боя заранее возведут полевые сооружения линии обороны, узлы заграждений, ДОТы и ДЗОТы, полевой госпиталь. В импровизированном сражении будут задействованы 12 единиц-макетов боевой и другой техники, вооружение и снаряжение подразделений советской армии и сил противника.



Реконструкция будет проходить в рамках Донского военно-исторического фестиваля, который пройдёт на территории Неклиновского района в трёх километрах севернее села Самбек. Фестиваль состоится в воскресенье, 25 августа, и продлится с 13 до 17 часов.

- Программа фестиваля включает работу различных интерактивных площадок и военно-историческую реконструкцию, - рассказали в правительстве Ростовской области. - Все участники масштабного мероприятия смогут познакомиться с воинским искусством различных эпох, с древними ремеслами и даже сделать фотографию в историческом костюме.



Напомним, укреплённый оборонительный рубеж вермахта на западном берегу реки Миус советским войскам удалось прорвать со второго раза в августе 1943 года. По некоторым данным, общие потери РККА на Миус-фронте (убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести) составили около 150 тысяч человек.