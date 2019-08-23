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На Дону во время реконструкции боя на Миус-фронте сгорели две палатки с вещами участников

На Дону во время реконструкции боя на Миус-фронте сгорели две палатки с вещами участников

В Ростовской области во время реконструкции прорыва Миус-фронта сгорели две палатки с вещами участников. ЧП произошло во второй половине дня 25 августа.

Реконструкторы установили палатки в поле недалеко от села Самбек за несколько дней до мероприятия. Участники возводили полевые сооружения линии обороны, узлы заграждений, доты и дзоты. В день самой реконструкции все представители исторических клубов были на поле. В это время вспыхнула одна из палаток. Пламя перекинулось на соседнюю. В результате сгорели две палатки, в которых лежали вещи участников.

При пожаре никто не пострадал. Дежурившие на мероприятии спасатели быстро ликвидировали огонь.

Предположительно, возгорание произошло из-за пиротехники, используемой во время реконструкции.

Добавим, что военно-историческая реконструкция «Бои на южном направлении – прорыв Миус-фронта» была посвящена 76-й годовщине освобождения донского региона от немецко-фашистских захватчиков.

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