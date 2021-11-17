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На Дону водителя, насмерть сбившего велосипедиста, отправили в колонию

На Дону водителя, насмерть сбившего велосипедиста, отправили в колонию
В Ростовской области вынесли приговор водителю, который насмерть сбил велосипедиста. Вячеслава Т. обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия случилась в Каменском районе в мае 2021 года. Вячеслав, будучи выпившим, сел за руль «Лады». Он ехал в поселок Глубокий по улице Артемова. Впереди него вдоль обочины двигался велосипедист. Мужчина не увидел его и на скорости сбил. От полученных травм велосипедист скончался на месте ДТП.

По решению суда Вячеслав отправился в колонию-поселение на пять лет и лишился прав на два с половиной года. Однако сторона защиты с приговором не согласилась и подала апелляционное представление.
Фото: kharkov.comments.ua.
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