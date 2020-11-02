На Дону водитель, сбивший насмерть пешехода, получил условный срок

Аксайский районный суд Ростовской области назначил водителю, сбившему насмерть пешехода, два года условно. Андрей Дереев обвинялся по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».Установлено, что трагедия произошла 2 сентября 2018 года. Шофер за рулем «Хендай Акцент» направлялся в Ростов-на-Дону из Волгодонска. Двигаясь на высокой скорости, до 153 километров в час, не смог вовремя затормозить, когда на проезжей части появился человек и сбил его. Женщина от полученных переломов и повреждений внутренних органов умерла.Во время заседания Дереев согласился с предъявленными ему обвинениями, а также предложил частично возместить причиненный вред потерпевшим.Суд признал водителя виновным в совершении преступления и назначил ему два года лишения свободы. Однако приговор решили смягчить.- Наказание считать условным с испытательным сроком на два года, - прокомментировали в ведомстве.Дополнительно подсудимого обязали выплатить компенсацию около 600 тысяч потерпевшим, а также на два года лишили его водительских прав.