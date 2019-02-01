На Дону в прошлом году темпы роста цен превысили среднероссийские



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Цены на потребительском рынке Ростовской области за прошедший год выросли на 4,5%. Это выше среднероссийского показателя. В целом по стране рост составил – 4,3%.



По данным Ростовстата, в 2018 году цены на Дону росли в три раза быстрее, чем в 2017 году. В позапрошлом году накопленный уровень инфляции составлял – 1,6%.

- При этом, рост цен на продовольственные товары зафиксирован выше аналогичного прошлогоднего показателя на 5,8%, непродовольственных товаров - на 1,5%, платных услуг на 0,4%, - добавили в статистическом ведомстве.



Добавим, что в конце прошлого года, эксперты делали не радужные прогнозы на 2019-й год. По мнению специалистов, темпы роста цен в начавшемся году будут ещё больше. На это повлияют повышение ставки НДС до 20%, рост цен на бензин и услуги ЖКХ с 1 января.