На Дону с начала рабочей недели прогнозируется жара

В донском регионе наконец-то наступило долгожданное лето. Май особо не радовал своим теплом. На протяжении всего месяца шли обильные дожди.В Ростовской области устанавливается погода. С начала рабочей недели дончан ждет жара. 8 июня в южных районах региона ожидается до +34 градусов. При этом температура воздуха в северных районах составит всего +10.Осадков в этот день не предвидится. При этом прогнозируется усиление ветра до 14 метров в секунду.