Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону с начала рабочей недели прогнозируется жара

На Дону с начала рабочей недели прогнозируется жара
В донском регионе наконец-то наступило долгожданное лето. Май особо не радовал своим теплом. На протяжении всего месяца шли обильные дожди.

В Ростовской области устанавливается погода. С начала рабочей недели дончан ждет жара. 8 июня в южных районах региона ожидается до +34 градусов. При этом температура воздуха в северных районах составит всего +10.

Осадков в этот день не предвидится. При этом прогнозируется усиление ветра до 14 метров в секунду.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.