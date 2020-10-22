На Дону разыскивают 83-летнего дезориентированного пенсионера

В Новошахтинске ищут пропавшего 83-летнего мужчину. О местонахождении Василия Крестильникова ничего не известно с 16 октября.Более недели родственники пытаются найти пенсионера. Однако самостоятельно у них не получалось отыскать дончанина, поэтому они обратились к волонтерам.У Василия худощавое телосложение, рост - около 165-170 сантиметров, седые короткие волосы. Что на мужчине было надето в день исчезновения, неизвестно.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Василия Крестильникова, просят обратиться по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.