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На Дону распространили информацию об ужесточении коронавирусных ограничений

На Дону распространили информацию об ужесточении коронавирусных ограничений

В Ростовской области активно распространяется письмо, якобы адресованное заместителем главного санитарного врача Анатолием Конченко Василию Голубеву. В документе представитель регионального управления Роспотребнадзора, оценив эпидемиологическую ситуацию, предлагает ввести ряд коронавирусных ограничений.

Например, снова снизить допустимую заполняемость залов учреждений культуры до 50%, на стадион «Ростов Арена» пускать только привитых и тех, у кого есть отрицательных результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, закрыть фуд-корты, магазины без торговых залов и развлекательные заведения (за исключением аквапарков, кинотеатров и фитнес-центров).

Предлагается также строго контролировать площадь, занимаемую посетителями: в спортивных центрах – не менее четырех квадратов на человека, в бассейнах – не меньше десяти квадратных метров площади зеркала воды, а в аквапарках – пяти.

Проинформировать о принимаемых мерах Конченко просит до 3 июля. Подлинность документа власти пока не подтверждают.


Фото: Текст письма, якобы направленного Анатолием Конченко губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

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