На Дону прогнозируются заморозки и ураганный ветер

Резкое похолодание и сильный ветер прогнозируются на Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.По данным гидрометцентра, 7 октября в регионе ожидается похолодание. В ночное время суток температура опустится до +6…+11 градусов, а по востоку области – до +1 градуса. Местами по северной части области наступят заморозки до -1 градуса. Днем значительно потеплеет – до +20…+25 градусов.В Ростовской области вернутся ураганные восточные ветра. Их порывы будут достигать 7-12 метров в секунду, а днем – 15-18 метров в секунду. При этом сохранится переменная облачность без каких-либо осадков.