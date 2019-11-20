Пару солдатских ботинок времён ВОВ нашли поисковики в Ростовской области



Обувь солдата времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Ростовской области. О находке 22 ноября рассказали члены объединения «Миус-фронт».



Стоптанные солдатские ботинки они нашли во время полевых работ на месте боёв 1941-1943 годов. Здесь проходил оборонительный рубеж вермахта. Советские войска дважды пытались прорвать укрепление: с декабря 1941-го по июль 1942-го и с февраля по август 1943-го. Прорваться через линию противника удалось только в августе 1943 года. На Миус-фронте героически погибли, по некоторым данным, около 150 тысяч советский бойцов.



- Кто знает, где были эти ботинки. Наверняка они видели и донские степи, и кубанские плавни, и горы Кавказа, - рассуждают специалисты «Миус-фронта». - Солдат, носивший их, повидал многое и погиб вместе со своим товарищем, попав под удар тяжёлых немецких орудий.



Погибшие парни были членами штурмовой группы прорыва. Эти солдаты всегда шли в первых рядах, и шансы выжить были равны нулю. Увы, узнать личности павших героев не удастся, так как не сохранились личные вещи, которые помогли бы узнать их имена.



Вместе с ботинками поисковики обнаружили в земле множество стреляных гильз, окопную лопату, мину и фрагменты касок.