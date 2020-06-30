На Дону подытожили работу общественных наблюдателей за голосованием

В донском регионе подвели итоги работы общественных наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ. О прозрачности и законности голосования рассказали председатель общественной палаты области Вячеслав Кущев и политолог Дмитрий Абросимов.В голосовании участвовало рекордное число наблюдателей - 16 тысяч человек. Также в это время работал и ситуационный центр общественного наблюдения. Туда жители Ростовской области обращались по любым вопросам, возникающим в процессе общероссийского голосования.Более 2,5 миллиона дончан участвовали в голосовании. Из них свыше 2 миллионов сказали «да» поправкам в основной закон страны.За время голосования все избирательные участки следовали правилам и нормам по предотвращению распространения COVID-19.Напомним, что процесс голосования длился в России с 25 июня по 1 июля. По итогам обработки бюллетеней 77,92% граждан проголосовали за принятие поправок, 21,27% - против. Явка на избирательные участки составила 67,97%, согласно данным информцентра ЦИК.