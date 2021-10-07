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На Дону по числу новых зараженных COVID-19 лидирует Ростов

На Дону по числу новых зараженных COVID-19 лидирует Ростов
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 524 человека. По данным на 9 октября, большинство из них, 185 человек, - жители донской столицы. В Шахтах диагноз подтвердился у 17 человек, а в Новошахтинске - у 15.

На территории Таганрога и Новочеркасска заразились по 13 человек. В Гуково - 11, а в Азове, Донецке, Каменске-Шахтинском, Зверево, Волгодонске - по 10. В числе инфицированных оказались по девять жителей Каменского, Азовского районов и Батайска. А в Сальском, Морозовском, Зимовниковском, Октябрьском, Матвеево-Курганском, Октябрьском и Миллеровском районах - по семь.

Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по шесть жителей Кагальницкого, Песчанокопского, Аксайского, Зерноградского, Цимлянского и Семикаракорского районов. Столько же заболевших появилось в Мясниковском, Егорлыкском, Веселовском, Красносулинском и Песчанокопском.

Вирус подхватили по пять человек в Орловском, Тацинском, Чертковском, Тарасовском, Константиновском, Багаевском, Неклиновском районах. В Пролетарском, Усть-Донецком, Боковском, Волгодонском, Обливском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском и Шолоховском районах - по четыре. Аналогичная ситуация - в Усть-Донецком, Кашарском, Целинском и Пролетарском.

Пациентами с коронавирусом стали и по три человека в Куйбышевском и Заветинском районах. В Милютинском, Советском, Белокалитвинском и Ремонтненском районах - по два. Меньше всего новых инфицированных выявили в Мартыновском и Дубовском районах.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 143 326 жителей донского региона. Из них 7 067 человек скончались от тяжелых последствий. По информации областного правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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