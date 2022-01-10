На Дону ожидаются гололедица, метель и ветер до 20 м/с

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В Ростовскую область снова придет непогода. С 12 по 15 января в регионе ожидается мощный ливень, который сменится метелью, а также гололед и шквалистый ветер. Об этом сообщает донской гидрометцентр.В ближайшие часы на Дону пройдут сильные ливни, вслед за которыми придет снег. Проезжая часть покроется слоем льда, а воздух заполнит туман. Максимальная видимость снизится до 500-800 метров. В ряде муниципалитетов возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.14 и 15 января в Ростовской области ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду (72 километра в час). Днем в регионе будет метель, а ночью снова пойдет дождь.Донские спасатели советуют автовладельцам соблюдать безопасную скорость и дистанцию на дорогах. Однако, если это возможно, от поездок лучше отказаться. Пешеходам также стоит быть осторожными. Нужно держаться дальше от рекламных щитов и деревьев, избегать оборванных проводов, а при скачках напряжения отключить все электроприборы.