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На Дону от коронавируса вылечились еще 275 человек

На Дону от коронавируса вылечились еще 275 человек
Еще 275 человек одолели коронавирус в донском регионе. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Всего на Дону от опасного вируса вылечились 30 158 человек. Таким образом, отрицательные результаты тестов на COVID-19 получила большая часть инфицированных – с начала пандемии коронавирус подхватили 37 459 дончан.

Лечение в стационарах получают 1 935 пациентов. В тяжелом состоянии, подключенными к аппаратам ИВЛ, находятся 147 заболевших. Они не могут самостоятельно дышать.

Только за последние сутки зафиксировано 313 случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от опасной инфекции в регионе достигло 1 184 человек, включая 13 новых скончавшихся.

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