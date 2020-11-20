На Дону от коронавируса вылечились еще 275 человек

Еще 275 человек одолели коронавирус в донском регионе. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Всего на Дону от опасного вируса вылечились 30 158 человек. Таким образом, отрицательные результаты тестов на COVID-19 получила большая часть инфицированных – с начала пандемии коронавирус подхватили 37 459 дончан.Лечение в стационарах получают 1 935 пациентов. В тяжелом состоянии, подключенными к аппаратам ИВЛ, находятся 147 заболевших. Они не могут самостоятельно дышать.Только за последние сутки зафиксировано 313 случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от опасной инфекции в регионе достигло 1 184 человек, включая 13 новых скончавшихся.